Илия Топурия - грузинский матадор: победа в UFC и вызов Махачеву

Илия Топурия – чемпион UFC в полулегком весе. Какую страну Илия представляет? Кто по нации Топурия? Что сказал Топурия про Махачева?

Илия Топурия – один из сильнейших бойцов UFC. В этом году он стал чемпионом среди легковесов, а в конце октября успешно провел защиту пояса. Теперь он вызывает на поединок лучшего бойца промоушена Ислама Махачева.

Биография Топурия

Будущий чемпион UFC появился на свет 21 января 1997 года в немецком городе Халле. Прожив в Германии до 7 лет, мальчик вместе с семьей переехал в Грузию.

В школе Илия по наставлению отца стал заниматься греко-римской борьбой, которая, можно сказать, в будущем принесла ему славу в смешанных единоборствах.

© Фото: соцсети Илии Топурия

В 15-летнем возрасте Топурия покинул Грузию и отправился в Аликанте (город в Испании). Там он начал заниматься ММА в клубе «Климент», а через три года Илия провел свой первый бой.

Начало карьеры

Дебют в смешанных единоборствах у Илии состоялся 4 апреля 2015 года на турнире WCW в Валенсии. Боец досрочно победил своего соперника. В Испании он провел еще три успешных боя.

В 2018 году Топурия дрался дважды: в апреле у него состоялся поединок с Микой Хамалэйненом из Финляндии, а в июне он подрался с бельгийцем Брайаном Булэндом. Данные бои завершились в пользу Илии.

© Фото: соцсети Илии Топурия

Топурия одерживал победы на старте карьеры за счет борцовских навыков. Почти все свои бои он выиграл через удушающие приемы. Осенью 2019 года его статистика составила 8-0.

Переход Илии в UFC

Обретя серьезные успехи в таких промоушенах, как Cage Warriors и Brave CF, в 2020 году Топурия переходит в самую известную бойцовскую организацию – UFC.

В своем первом бою в промоушене Даны Уайта, который состоялся 10 октября 2020 года на турнире в Абу-Даби, Илия одолел единогласным судейским решением марокканца Юссефа Залала. Продлившийся все три раунда поединок и победа решением судей стали первыми в карьере грузина, поскольку до этого он завершил бои досрочно.

© Фото: соцсети Илии Топурия

Одержав затем три победы подряд нокаутом, о Топурия заговорили как он серьезном претенденте на чемпионский пояс. Он привлек к себе внимание болельщиков не только успехами в октагоне, но и своим эпатажным поведением. Некоторые фанаты сравнивали Илию с Конором Макгрегором.

После еще двух побед в UFC спортсмен стал претендентом на титул в полулегком весе. Для этого ему нужно было одолеть действующего на тот момент чемпиона Александра Волкановски.

Чемпион в полулегком весе

Чемпионский поединок между Топурия и Волкановски состоялся 17 февраля 2024 года. Бой завершился во втором раунде, когда грузин отправил Александра в нокдаун, а затем добил его в партере.

Илия завоевал титул чемпиона UFC, доведя свою статистику до 15 побед. Кроме того, боец, помимо пояса, получил и бонус от промоушена за выступление вечера.

© Фото: соцсети Илии Топурия

В октябре этого года у Топурия состоялась первая защита титула, ему противостоял американец Макс Холлоуэй. Но и этот бой завершился досрочно – Илия нокаутировал Макса в 3-м раунде.

Топурия об Исламе Махачеве

На одной из пресс-конференций Топурия пообещал сдаться действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, добавив, что хочет одолеть дагестанца болевым приемом.

До этого Илия заявлял, что не против подраться с Махачевым, который «слишком много болтает». Он еще отметил, что не будет драться с Исламом на улице, так как не желает оплачивать тому лечение.

Такие заявления Топурия не остались незамеченными командой Махачева. Ислам тоже отреагировал на его слова, сказав, что Илия может доиграться, если будет продолжать в том же духе. При этом он пока не увидел, чтобы кто-то переходил личные границы.

© Фото: соцсети Ислама Махачева

Данную ситуацию прокомментировал и тренер Махачева Хавьер Мендес. Он предложил грузину приехать в Дагестан и финишировать кого-нибудь в зале Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале.

При этом в команде Ислама ясно дали понять, что Топурия не рассматривается в качестве потенциального соперника Махачева. Сейчас россиянин настраивается на очередную защиту титула.

Стоит добавить, что Топурия провел один из своих поединков в легком весе, но сейчас о возвращении в эту категорию говорить рано, а о бое с чемпионом Махачевым – тем более.

Интересные факты

Рост спортсмена – 170 см, размах рук – 175 см. Рекорд Топурия составляет 16:0. Его прозвище – «Матадор».

Топурия имеет два гражданства – испанское и грузинское. При этом он представляет в UFC Испанию. Несмотря на детство в Грузии, Илия считает себя испанцем больше, чем грузином.

Илия – болельщик мадридского «Реала». Футбольный клуб после завоевания чемпионского пояса организовал чествование для Топурия и представил бойца на матче против Севильи на «Сантьяго Бернабеу».

© Фото: соцсети Илии Топурия

Топурия старается не афишировать личную жизнь, однако от первых отношений у него есть сын Уго. Сейчас Илия состоит в отношениях основательницей электроэнергетической компании Джорджиной Узкатеги Баделл.

Брат Илии – Александр – тоже является бойцом смешанных единоборств. Он старше чемпиона на один год. С 2024 года Алекс выступает в UFC.

Ходили слухи что Илия имеет родственную связь с солисткой группы «А-Студио» Кэти Топурия. На самом деле, они просто однофамильцы. При этом он слышал о певице, когда жил в Грузии, а также добавил: «Это классно, что она еще поет».