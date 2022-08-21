Первый чемпион UFC из Грузии: кто такой Мераб Двалишвили?

Мераб Двалишвили – это грузинский боец смешанных единоборств в легчайшей весовой категории. В 2024 году он стал чемпионом UFC, победив американца Шона О’Мэлли.

Мераб Двалишвили родился в Грузии, но в 21 год перебрался в США, чтобы выступать в смешанных единоборствах. И у него это получилось!

Биография Мераба Двалишвили

Мераб появился на свет в Тбилиси 10 января 1991 года. С малых лет он начал заниматься спортом, в частности, местными видами борьбы – картули чидаоба и хридоли. Затем он стал осваивать самбо и дзюдо.

В 2013 году Двалишвили принял решение покинуть свою родину и отправился в США, чтобы стать бойцом смешанных единоборств, поскольку в Грузии MMA на тот момент не пользовался популярностью.

© Фото: соцсети Мераба Двалишвили

Он оказывается в Нью-Йорке, где попадает в команду известных тренеров по различным видам единоборств – Рэя Лонго и Мэтта Серы. Далее у Двалишвили начались первые соревнования.

Карьера в ММА

Мерабу приходилось совмещать единоборства с работой. В январе 2014 года он стал участником турнира профессионалов ММА – Ring of Combat 47 в Атлантик-Сити. Именно в этом промоушене он провел большую часть боев до перехода в UFC.

До того, как попасть в промоушен Даны Уайта, Двалишвили в 9 своих поединках одержал 7 побед. При этом он провел беспроигрышную серию из 6 боев, а в своем последнем поединке в ROC для победы Мерабу понадобилось всего 15 секунд.

Переход в UFC

На результаты Двалишвили обратили внимание скауты UFC, и уже в 2017 году он становится частью промоушена. В этом же году он провел свой первый поединок.

Дебют для будущего чемпиона сложился крайне неудачно – Мераб проиграл два первых боя, что могло грозить увольнением из UFC. Но руководство не спешило расставаться с новичком.

© Фото: соцсети Мераба Двалишвили

В своем третьем поединке, который состоялся в Москве, Двалишвили прервал безвыигрышную серию. Именно с этого боя у Мераба началась победная полоса, которая продолжается до сих пор.

Удачная серия позволила Двалишвили прорваться и стать одним из претендентов на чемпионский титул среди легчайшевесов. На своем пути он не оставил шансов бывшим чемпионам UFC Жозе Альдо, Петру Яну и Генри Сехудо.

Чемпион UFC

В ночь с 14 на 15 сентября 2024 года 33-летний Двалишвили сразился с действующим на тот момент чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок стал главным событием турнира UFC 306 в Лас-Вегасе.

© Фото: соцсети Мераба Двалишвили

Судьи единогласно отдали победу грузину – 49-46, 48-47, 48-47. Таким образом, Двалишвили стал новым чемпионом UFC среди легковесов. Кроме того, Мераб вошел в историю как первый чемпион промоушена из Грузии.

Интересные факты из жизни Двалишвили

В Нью-Йорке до UFC Двалишвили долгое время трудился грузчиком и работал на стройке. Из-за плохого знания языка он неоднократно попадал в забавные ситуации. После того, как бои стали приносить ему солидный доход, Мераб попрощался со стройкой и даже успел обзавестись домом в Нью-Йорке.

Помимо этого, Двалишвили старается не отрываться от своей родины. Он всегда выходил в клетку с флагом Грузии, но после введения запрета набил на своем теле татуировку с изображением Грузии. Мераб также появляется в октагоне в папахе.

Кроме того, в феврале 2021 года Двалишвили разбил голову, нырнув в ледяную прорубь в парке после пробежки. Он часто вспоминает это со смехом и отвечает, что «лучше разбить голову, чем репутацию».

Мераб Двалишвили: статистика

За свою профессиональную карьеру Двалишвили провел 22 поединка, 18 из которых грузин завершил в свою пользу.

© Фото: соцсети Мераба Двалишвили

В UFC Мераб проиграл два первых боя, однако сейчас он не знает поражений на протяжении 11 поединков.

Отметим, что рост Двалишвили – 1,68 м. Выступает он в легчайшем весе (61 кг). Жены у нового чемпиона UFC нет.