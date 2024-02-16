Вестник Кавказа

Чемпион UFC Мераб Двалишвили получит орден

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии представят бойца MMA Мераба Двалишвили к высшей государственной награде страны, пообещал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Боец MMA Мераб Двалишвили, накануне завоевавший титул чемпиона UFC в легчайшем весе – в схватке с Шоном О’Мэлли, будет удостоен высшей госнаграды Грузии, награждение анонсировал премьер Ираклий Кобахидзе.

Прежде всего он поздравил спортсмена с достижением. Глава грузинского правительства подчеркнул, что практически вся страна ожидала боя за чемпионский титул и следила за его исходом.

"Стоит отметить, что Мерабу пришлось пройти очень трудный путь к этому успеху, и эта победа для него вдвойне ценна"

– Кобахидзе

По законам Грузии высшая государственная награда – это Орден Национального героя Грузии.

Напомним, Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе (61 кг), победив накануне в октагоне бойца из США Шона О’Мэлли. Схватка прошла полностью – по итогам пяти раундов все судьи заявили о победе Двалишвили.

 

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