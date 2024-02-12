Выпавший из окна боец MMA благодарит Бога за вторую жизнь

Боец MMA Магомед Зайналов (Веном), который упал с 10 этажа спасая кота, не жалуется на боль из-за травм. По словам 24-летнего спортсмена, главное – что он выжил при падении с такой высоты, а все остальное ерунда.

Магомед Зайналов, выпавший с балкона при спасении кота и выживший при падении с 10 этажа, рассказал, какие эмоции он испытывает сейчас, через три недели после ЧП.

Свои травмы – повреждения ног и таза – он назвал царапинами, обратив внимание на то, при падении с какой высоты они были получены, пишет Матч ТВ.

Зайналов признался, что испытывает боли, но отметил, что, если у него появляется желание пожаловаться на нее, то он сразу напоминает себе, с какой высоты летел вниз.

"Я благодарю Бога за то, что дал мне вторую жизнь. Это ерунда, это не боль, а мелочи"

– боец

Спортсмен также поделился дальнейшими планами. Сейчас он находится в больнице, в общей сложности в палате он проведет около месяца. Однако затем ему предстоит еще три месяца лечения дома, в коляске.

Зайналов уточнил, что думал, что реабилитация пойдет быстрее, так что через месяц он вернется в зал. Однако боец не ропщет.

"Но у Бога другие планы на меня. Эти три месяца я посвящу другому: буду постоянно за компьютером стримить свои любимые игры"

– Зайналов

Спортсмен также ответил на вопросы про кота, подчеркнув, что не считает его виновником своих травм.

"Все говорят, что я упал, спасая кота. Я так не считаю, это совершенно обычная процедура, каждый день по несколько раз происходило. В тот вечер я был не в настроении, и погода у нас в Ростове разная бывает: гололед был тогда. Все это вместе слилось"

– Зайналов

Боец признался, что очень хочется повидаться с питомцем, но котенка сложно принести в больницу. Он также рассказал, что зверя зовут Веном, порода – мейн-кун.