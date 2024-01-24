Боец ММА рассказал, как падал с 10 этажа

Боец ММА Магомед Зайналов рассказал о том, что чувствовал во время падения с 10 этажа. Напомним, что он вышел на балкон, чтобы забрать кота, однако потерял равновесие и сорвался с высоты.
«В тот вечер был не в настроении, и гололед был тогда. Все это вместе слилось. Сел на балкон, потянулся за котом, взял его и закинул обратно. Успел сказать: «Залезай, малолетний ребенок», а потом сорвался»
– Магомед Зайналов
По словам спортсмена, в момент падения ему удалось не только сгруппироваться, но и помолиться. Далее он отметил, что когда столкнулся с землей, то почувствовал не страх, а удивление.
«Удара не помню, но помню первые минуты на земле. Пытался встать, но встать не получалось»
– Магомед Зайналов
Напомним, что после падения с травмами боец оказался в реанимации.