Боец ММА рассказал, как падал с 10 этажа

Когда падал – молился, поведал о своем опыте полета с 10 этажа боец ММА Магомед Зайналов. Напомним, что спортсмен сорвался с балкона, когда спасал кота.

Боец ММА Магомед Зайналов рассказал о том, что чувствовал во время падения с 10 этажа. Напомним, что он вышел на балкон, чтобы забрать кота, однако потерял равновесие и сорвался с высоты.

«В тот вечер был не в настроении, и гололед был тогда. Все это вместе слилось. Сел на балкон, потянулся за котом, взял его и закинул обратно. Успел сказать: «Залезай, малолетний ребенок», а потом сорвался»

– Магомед Зайналов

По словам спортсмена, в момент падения ему удалось не только сгруппироваться, но и помолиться. Далее он отметил, что когда столкнулся с землей, то почувствовал не страх, а удивление.

«Удара не помню, но помню первые минуты на земле. Пытался встать, но встать не получалось»

– Магомед Зайналов

Напомним, что после падения с травмами боец оказался в реанимации.