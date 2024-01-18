Боец Магомед Зайналов выпал с 10 этажа и выжил

Боец поп-ММА Магомед Зайналов выжил после падения с 10 этажа в Ростове-на-Дону. О том, почему спортсмен упал, рассказали в УМВД по Ростовской области.
В полиции заявили, что 24-летний пострадавший выпал из окна квартиры, которая находится на десятом этаже. Он остался жив, сейчас госпитализирован, передает "АиФ-Ростов".
"Предварительно, криминальных обстоятельств происшествия в результате проведения первичных проверочных мероприятий не выявлено"
– МВД
Что произошло с Магомедом Зайналовым?
По предварительной информации, ЧП случилось накануне, примерно в 9 часов вечера. Зайналов, выступающий в поп-ММА под псевдонимом Веном, упал с 10 этажа. Случившееся прокомментировала жена спортсмена. По ее словам, Зайналов пытался спасти кота: животное выбежало на балкон и находилось в опасности.
Пока боец остается в реанимации, однако он уже пришел в сознание. Сообщается, что мужчина выжил, так как упал не на землю, а на стоявшую внизу машину.