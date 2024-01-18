Боец Магомед Зайналов выпал с 10 этажа и выжил

Магомед Зайналов (Веном) упал с балкона своей квартиры на 10 этаже и остался жив. В полиции назвали причину падения – это бытовой инцидент.

Боец поп-ММА Магомед Зайналов выжил после падения с 10 этажа в Ростове-на-Дону. О том, почему спортсмен упал, рассказали в УМВД по Ростовской области.

В полиции заявили, что 24-летний пострадавший выпал из окна квартиры, которая находится на десятом этаже. Он остался жив, сейчас госпитализирован, передает "АиФ-Ростов".

"Предварительно, криминальных обстоятельств происшествия в результате проведения первичных проверочных мероприятий не выявлено"

– МВД

Что произошло с Магомедом Зайналовым?

По предварительной информации, ЧП случилось накануне, примерно в 9 часов вечера. Зайналов, выступающий в поп-ММА под псевдонимом Веном, упал с 10 этажа. Случившееся прокомментировала жена спортсмена. По ее словам, Зайналов пытался спасти кота: животное выбежало на балкон и находилось в опасности.

Пока боец остается в реанимации, однако он уже пришел в сознание. Сообщается, что мужчина выжил, так как упал не на землю, а на стоявшую внизу машину.