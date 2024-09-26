Вестник Кавказа

Ильхам Алиев удостоился ордена «Чингиз Айтматов» в Кыргызстане

Ильхам Алиев удостоился ордена «Чингиз Айтматов» в Кыргызстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почетный орден «Чингиз Айтматов» вручен президенту АР Ильхаму Алиеву в Бишкеке, где проходит саммит глав государств Организации тюркских государств.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву торжественно вручили орден «Чингиз Айтматов» в Бишкеке. В столице Кыргызстана он находится в связи с саммитом глав государств Организации тюркских государств.

Напомним, что в ходе саммита лидеры вынесут на обсуждение будущее партнерство в рамках организации. По окончанию мероприятия будут подписаны различные документы, включая итоговую декларацию.

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