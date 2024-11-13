Референдум по конституции Армении пройдет после выборов – СМИ

Проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Армении, а точнее по изъятию из нее территориальных претензий к Азербайджану, планируется премьер-министром Николом Пашиняном на время после парламентских выборов, об этом пишут армянские СМИ.
Так, как сообщает газета "Грапарак", глава армянского правительства осознает, что сейчас возможности организовать референдум и по его итогам изменить Конституцию, у него нет.
Поэтому Пашинян намерен сначала выиграть выборы, а затем устраивать всенародного голосование по Конституции.
Напомним, Баку неоднократно заявлял, что исключение из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану – одно из обязательных условий для подписания мирного договора.
Ранее руководитель парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян опроверг слухи о проведении досрочных выборов в парламент. Он подчеркнул, что выборы состоятся в установленные законом сроки – в 2026 году.