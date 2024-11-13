Вестник Кавказа

Москва рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Абхазией

Москва рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Абхазией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии в феврале следующего года пройдут президентские выборы. В Кремле рассчитывают, что новое руководство республики сохранит дипломатические наработки по прочному сотрудничеству между странами.

В России рассчитывают, что новое руководство Абхазии сохранит дружественные отношения с Москвой. Также в Кремле надеются, что в республике будут организованы все необходимые условия для проведения досрочного электорального процесса. 

"В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Важно, чтобы были созданы условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля"

– Мария Захарова 

Захарова подчеркнула, что выбор нового главы является прерогативой народа Абхазии. Также спикер МИД отметила, что в Москве рассчитывают, что новая власть сохранит тесные отношения с Россией, так как такие отношения являются "гарантом суверенитета и независимости Абхазии". 

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