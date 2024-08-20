Максим Шевченко. Байден «поджигает» мир перед приходом Трампа. Илон Маск. Украина. Иран. Китай

Историк, журналист Максим Шевченко и политолог Максим Шевченко обсудили ключевые персоналии в команде Трампа, какие первые политические шаги предпримет будущий президент, и как будет строится внешняя политика США в период перехода власти.

После неожиданной для многих победы на президентских выборах в США Дональд Трамп приступил к формированию будущего кабинета министров и администрации. Выбор ключевых фигур переходного правительства, которое будет заниматься транзитом власти до 20 января, позволяет проследить, как будет развиваться внешняя и внутренняя политика 47-ого президента Соединенных Штатов.