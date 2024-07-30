Максим Шевченко о Карибском кризисе. Сталин, Джон Кеннеди, Хрущев, Мао, Фидель Кастро и Че Гевара

В октябре 1962 года дипломатическое, политическое и военное противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки достигло своего апогея. Карибский кризис стал кульминацией Холодной войны. Противоборствующие стороны были в шаге от начала Третьей мировой войны.

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко обсудили причины возникновения Карибского кризиса, что лежало в основе конфронтации, как он повлиял на судьбу Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, какие последствия имел. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».