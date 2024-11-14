Оппозиционный протест перекроет площадь Героев в Тбилиси

Очередной митинг оппозиции остановит движение около ТГУ и площади Геров в столице Грузии. Ограничение планируют снять вечером.

Перед зданием Тбилисского государственного университета начинают собираться протестующие и представители оппозиции, выступающие против итогов парламентских выборов в Грузии, передали СМИ.

Один из лидеров оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия объявил о перекрытии площади Героев до 22:00 местному времени (21:00 по мск). Движение на улице Варазисхеви уже остановлено полицией.

Ожидается, что оппозиция сделает заявление перед первым заседанием нового парламента, намеченного на 25 ноября.