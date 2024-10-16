Вестник Кавказа

В Ташкенте заработало представительство крупного китайского банка

В Ташкенте заработало представительство крупного китайского банка
© Фото: Мининвестпромторг Узбекистана
В Ташкенте сегодня открылся региональный офис ведущего китайского финансового института по поддержке внешней торговли - Экспортно-импортного банка, который будет обслуживать восемь стран Южного Кавказа и Средней Азии.

В столице Узбекистана Ташкенте сегодня торжественно открылся региональный офис Экспортно-импортного банка КНР – ведущего китайского финансового института по поддержке внешней торговли и международного экономического сотрудничества, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли страны.

Деятельность новой финансовой структуры охватит восемь стран – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию, передает Podrobno.uz.

Активы банка на сегодняшний день составляют свыше $800 млрд, он финансирует уже более 50 проектов в химической промышленности, энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве Узбекистана.

Планы открытия регионального филиала отрабатывались с января текущего 2024 года, аккредитацию от Центрального банка Узбекистана китайский банк получил в сентябре.

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