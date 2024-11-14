С открытия Олимпиады в 2014 году сочинский аэропорт принял 85-миллионного пассажира. Им оказался местный житель.

Аэропорт Сочи принял 85-миллионного пассажира с момента проведения Олимпиады в 2014 году, рассказали в городской администрации.

«Юбилейный пассажир, житель курорта Дмитрий Староверов, зарегистрировался на рейс Сочи — Саратов. Ему вручили памятные подарки, сертификаты на посещение зала повышенного комфорта и на бесплатный перелет»

- администрация Сочи

Сегодня сочинский аэропорт празднует день рождения: ему исполнилось 79 лет. По этому случаю для пассажиров устроили праздничные мероприятия.

Напомним, что Сочи пошел в топ-3 главных новогодних направлений у россиян.