Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи принял 85-миллионного пассажира

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
С открытия Олимпиады в 2014 году сочинский аэропорт принял 85-миллионного пассажира. Им оказался местный житель.

Аэропорт Сочи принял 85-миллионного пассажира с момента проведения Олимпиады в 2014 году, рассказали в городской администрации.

«Юбилейный пассажир, житель курорта Дмитрий Староверов, зарегистрировался на рейс Сочи — Саратов. Ему вручили памятные подарки, сертификаты на посещение зала повышенного комфорта и на бесплатный перелет»

- администрация Сочи

Сегодня сочинский аэропорт празднует день рождения: ему исполнилось 79 лет. По этому случаю для пассажиров устроили праздничные мероприятия.

Напомним, что Сочи пошел в топ-3 главных новогодних направлений у россиян.

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