Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Покушение на Дональда Трампа. Камала Харрис. Демократы и республиканцы - отличия

В ноябре в Соединенных Штатах Америки состоятся очередные президентские выборы, результаты которых во многом определят внешнеполитическую стратегию страны. От республиканской партии на пост главы государства баллотируется Дональд Трамп, переживший на днях очередное покушение, кандидат от демократов — Камала Харрис.

Кто из претендентов на пост президента США наберет наибольшее количество голосов, как это отразится на внешней политике США, кто больше выгоден России, чем демократы отличаются от республиканцев, какая главная цель Соединенных Штатов — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». 

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