Вестник Кавказа

Максим Шевченко о миграционных законах: Это перевод стрелок!

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому имущество гражданина, незаконно завозящего в страну мигрантов, будет конфисковано.

 

Как в стране возник миграционный кризис, кому выгоден ввоз нелегальных мигрантов, что необходимо сделать, чтобы предотвратить социальный взрыв и другие негативные последствия этого процесса, какие отрицательные тенденции влечет за собой нерегулируемая законодательно миграция — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». 

 

 

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