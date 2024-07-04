Максим Шевченко о миграционных законах: Это перевод стрелок!

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому имущество гражданина, незаконно завозящего в страну мигрантов, будет конфисковано.
Как в стране возник миграционный кризис, кому выгоден ввоз нелегальных мигрантов, что необходимо сделать, чтобы предотвратить социальный взрыв и другие негативные последствия этого процесса, какие отрицательные тенденции влечет за собой нерегулируемая законодательно миграция — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».