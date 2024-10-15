Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Деконструкция мифа о Черчилле. Сталин. Рузвельт. Гитлер. Муссолини. Холодная война

24 января 1965 года в Лондоне скончался Уинстон Черчилль, британский политический деятель, человек, дважды занимавший кресло премьер-министра страны, в том числе во время Второй мировой войны. Одна из значимых фигур XX века, победитель фашизма, либеральный реформатор, солдат, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе — политический жулик?

 

Так ли все однозначно в биографии победоносного лидера, какую роль сыграл Уинстон Черчилль во Второй мировой войне, как британский премьер испортил отношения СССР и США, почему его не любят австралийцы, кому завидовал глава кабинета министров Британии — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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