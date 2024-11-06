Максим Шевченко. Дональд Трамп и редкоземельные металлы, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Тема «редкоземельных металлов» с подачи Дональда Трампа стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам.

В свою очередь лидер России Владимир Путин предложил руководству США сделку по редкоземам. Что такое редкоземельные металлы, зачем они нужны Дональду Трампу, как эти природные ресурсы изменят мировую экономику и политику — обсудили ведущий Мурад Устаров и политик Максим Шевченко.