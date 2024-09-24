Максим Шевченко. Возвращение Трампа. Жест Илона Маска. Си Дзиньпин. Убийство Кеннеди. ФБР. TikTok

Начнется ли «золотой век Америки», как Трамп планирует увеличить благосостояние жителей США, что означал жест Илона Маска, как новый президент изменит внешнюю политику страны, и почему это затронет остальной мир — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Выступая на торжественной церемонии перед многотысячной толпой, новоиспеченный глава государства обозначил ключевые тезисы развития внутренней политики, часть из которых имеют отношение и к внешнеполитической повестке.



