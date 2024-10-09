Вестник Кавказа

Максим Шевченко о Викторе Орбане, будущем ЕС, России, Украине, Ватикане и масонах

31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан  выступил с заявлением о необходимости реформ ЕС изнутри. 4 февраля политик объявил, что Будапешт намерен заключить отдельную сделку с США в обход Европейского Союза. Также Орбан отметил, что европейское объединение ждут непростые времена после прихода Дональда Трампа к власти.

Какова дальнейшая судьба Европы, кто стоит за Виктором Орбаном, чего добивается венгерский премьер, как создавался ЕС, и что пошатнуло его основы — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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