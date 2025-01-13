Разговор Путина и Трампа. О чем договорились лидеры России и США? Максим Шевченко

18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, который длился два с лишним часа. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути решения украинского кризиса и конкретные шаги для достижения возможного перемирия.

О чем договорились лидеры двух стран, что хозяин Овального кабинета предложил Владимиру Путину, как переговоры с Россией связаны с предстоящей встречей Дональда Трампа с генсекретарем Компартии Китая Си Дзиньпином, что происходит в глобальном мире — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.