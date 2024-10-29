Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Переговоры в Саудовской Аравии. Трамп. Путин. Зеленский.

18 января в Саудовской Аравии состоялись первые за несколько лет переговоры между Россией и США вскоре после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили восстановление двусторонних отношений в полном объеме, а также подготовку в мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Каким был первый месяц президентства Трампа, что движет лидером США, как прошли переговоры в Эр-Рияде, стоит ли России опасаться главы США, как измениться мировая геополитика — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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