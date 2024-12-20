Вестник Кавказа

Переговоры США и Украины в Джидде: Что Трамп предложил Зеленскому? Максим Шевченко

11 марта в Джидде прошли переговоры между делегациями Вашингтона и Киева по ситуации на Украине. В Белом доме заявили, что разговор был позитивным и продуктивным, по итогам которого киевские участники предварительно согласились на прекращение огня на 30 дней. Ответа на инициативу от официального Кремля пока не поступило.

 

Зачем Трамп организует встречи по урегулированию в Джидде, в чем суть переговоров, что предложили Владимиру Зеленскому, как отреагирует Россия, станет перемирие долговременным миром — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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