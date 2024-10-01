Вестник Кавказа

Максим Шевченко о «геноциде» армян. Что произошло в 1915 году? Пашинян бросает вызов мифологии

Что на самом деле произошло в Османской Империи в 1915 году, как жили христианские общины под покровительством султанов, зачем нужна история «вины», чего добивается Никол Пашинян — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов т политик Максим Шевченко.

«Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась? Почему так произошло? Мы должны это понять или нет? Мы должны иметь отношение к этим темам или нет? Мы управляем своей идентичностью или нет? Это вопросы, о которых нужно говорить. Это фундаментальные вопросы, которые мы должны понять, чтобы решить эти проблемы. Мы должны понять нашу историю, должны понять нашу идентичность», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной в Цюрихе. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
370 просмотров


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Максим Шевченко. Возвращение Трампа. Жест Илона Маска. Си Дзиньпин. Убийство Кеннеди. ФБР. TikTok

Максим Шевченко. Возвращение Трампа. Жест Илона Маска. Си Дзиньпин. Убийство Кеннеди. ФБР. TikTok

Максим Шевченко. Зачем Трампу нужна Гренландия, Канада и Панамский канал?

Максим Шевченко. Зачем Трампу нужна Гренландия, Канада и Панамский канал?

Максим Шевченко о Льве Толстом, Лермонтове, Чехове и Достоевском. Кавказ.

Максим Шевченко о Льве Толстом, Лермонтове, Чехове и Достоевском. Кавказ.

Эрдоган хочет, чтобы Россия осталась в Сирии. Иран. Эрдоган. Новые блоки стран

Эрдоган хочет, чтобы Россия осталась в Сирии. Иран. Эрдоган. Новые блоки стран

Максим Шевченко. Байден «поджигает» мир перед приходом Трампа. Илон Маск. Украина. Иран. Китай

Максим Шевченко. Байден «поджигает» мир перед приходом Трампа. Илон Маск. Украина. Иран. Китай

Максим Шевченко о выборах в США. Дональд Трамп, Камала Харрис, Нетаньяху, Зеленский, Орбан

Максим Шевченко о выборах в США. Дональд Трамп, Камала Харрис, Нетаньяху, Зеленский, Орбан

Максим Шевченко о парламентских выборах в Грузии: Зурабишвили, Иванишвили, Кобахидзе, оппозиция

Максим Шевченко о парламентских выборах в Грузии: Зурабишвили, Иванишвили, Кобахидзе, оппозиция

Максим Шевченко о Карибском кризисе. Сталин, Джон Кеннеди, Хрущев, Мао, Фидель Кастро и Че Гевара

Максим Шевченко о Карибском кризисе. Сталин, Джон Кеннеди, Хрущев, Мао, Фидель Кастро и Че Гевара

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Максим Шевченко о войне Израиля и Ливана, убийстве Насруллы, рейтинге Нетаньяху и репрессиях в Иране

Максим Шевченко о войне Израиля и Ливана, убийстве Насруллы, рейтинге Нетаньяху и репрессиях в Иране

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы