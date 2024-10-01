Максим Шевченко о «геноциде» армян. Что произошло в 1915 году? Пашинян бросает вызов мифологии

Что на самом деле произошло в Османской Империи в 1915 году, как жили христианские общины под покровительством султанов, зачем нужна история «вины», чего добивается Никол Пашинян — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов т политик Максим Шевченко.

«Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась? Почему так произошло? Мы должны это понять или нет? Мы должны иметь отношение к этим темам или нет? Мы управляем своей идентичностью или нет? Это вопросы, о которых нужно говорить. Это фундаментальные вопросы, которые мы должны понять, чтобы решить эти проблемы. Мы должны понять нашу историю, должны понять нашу идентичность», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной в Цюрихе.