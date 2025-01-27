Ледовый дворец открыли в Тбилиси

В грузинской столице открыли ледовый дворец, отвечающий современным требованиям. Совсем скоро он примет зимний олимпийский фестиваль для юношей.

В Тбилиси состоялось открытие современного ледового дворца, на котором с 9 по 16 февраля пройдет Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль. Об этом сообщил премьер-министр Грузии.

"Ледовая арена была построена за один год, в основном для юношеского олимпийского чемпионата, но это инфраструктура, которая останется городу, стране"

– Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на то, что арена соответствует современным стандартам и будет способствовать развитию соответствующих видов спорта. В здании разместили ледовый каток со зрительскими трибунами на 700 мест, а также конференц-залы и другие помещения.

На проектирование и строительство арены потратили из бюджета 29,2 млн лари.