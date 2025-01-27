Вестник Кавказа

Ледовый дворец открыли в Тбилиси

Ледовый дворец открыли в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице открыли ледовый дворец, отвечающий современным требованиям. Совсем скоро он примет зимний олимпийский фестиваль для юношей.

В Тбилиси состоялось открытие современного ледового дворца, на котором с 9 по 16 февраля пройдет Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль. Об этом сообщил премьер-министр Грузии.

"Ледовая арена была построена за один год, в основном для юношеского олимпийского чемпионата, но это инфраструктура, которая останется городу, стране" 

– Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на то, что арена соответствует современным стандартам и будет способствовать развитию соответствующих видов спорта. В здании разместили ледовый каток со зрительскими трибунами на 700 мест, а также конференц-залы и другие помещения.

На проектирование и строительство арены потратили из бюджета 29,2 млн лари.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Акция оппозиции в Тбилиси: протестующие направились в центр города

Акция оппозиции в Тбилиси: протестующие направились в центр города

Оппозиция в Грузии сменила тактику протестов

Оппозиция в Грузии сменила тактику протестов

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Парламент Грузии заберет мандаты у оппозиционных депутатов

Парламент Грузии заберет мандаты у оппозиционных депутатов

Флаг Евросоюза убрали из резиденции президента Грузии

Флаг Евросоюза убрали из резиденции президента Грузии

Кавелашвили сделал скандальное заявление после ознакомления с архивом Зурабишвили

Кавелашвили сделал скандальное заявление после ознакомления с архивом Зурабишвили

МВФ обсуждает реализацию экономических реформ в Грузии

МВФ обсуждает реализацию экономических реформ в Грузии

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы