Вестник Кавказа

Около $6 млрд инвестирует в проекты в Грузии арабская компания

Около $6 млрд инвестирует в проекты в Грузии арабская компания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На средства арабской компании в трех грузинских городах реализуют проекты, связанные с недвижимостью. Инвестиции составят порядка $6 млрд.

Арабская компания EMAAR Group инвестирует в проекты в Грузии $6 млрд, соглашение подписано между руководителем компании Али Рашедом Малабаром и главой минэкономики республики Леваном Давиташвили. 

Как сообщает премьер страны Ираклий Кобахидзе, на эти средства в Грузии развернется масштабное строительство в Тбилиси, Батуми и Гонио, что станет значительным экономическим стимулом. 

Кобахидзе выразил надежду, что строительство многофункциональных объектов не только обеспечит местных жителей рабочими местами, но также станет положительным сигналом для других инвесторов.

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