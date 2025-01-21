Около $6 млрд инвестирует в проекты в Грузии арабская компания

На средства арабской компании в трех грузинских городах реализуют проекты, связанные с недвижимостью. Инвестиции составят порядка $6 млрд.

Арабская компания EMAAR Group инвестирует в проекты в Грузии $6 млрд, соглашение подписано между руководителем компании Али Рашедом Малабаром и главой минэкономики республики Леваном Давиташвили.

Как сообщает премьер страны Ираклий Кобахидзе, на эти средства в Грузии развернется масштабное строительство в Тбилиси, Батуми и Гонио, что станет значительным экономическим стимулом.

Кобахидзе выразил надежду, что строительство многофункциональных объектов не только обеспечит местных жителей рабочими местами, но также станет положительным сигналом для других инвесторов.