Грузия одобрила убежище только для 7,5% иностранцев

В прошлом году из Грузии больше всего было депортировано жителей Ирана и Ирака. В убежище грузинские власти чаще всего отказывали жителям Ирана и Пакистана. Среди получивших убежище в Грузии подавляющее большинство – жители Украины.

Согласно статистике грузинского МВД, из 1533 заявлений иностранных граждан на получение того или иного вида убежища в Грузии, рассмотренных в 2024 году, всего 115 были одобрены, в то время как 1418 – отклонены. Таким образом, всего 7,5% иностранцев, чьи документы изучали грузинские правоохранители, смогли остаться в Грузии в особом статусе.

Уточняется, что официальными беженцами в Грузии в прошлом году стали только 11 человек, из них большая часть – жители Ирана. Остальные 104 человек теперь имеют гуманитарный статус, подавляющее большинство – жители Украины.

При этом 363 иностранца не только получили отказ, но и были депортированы из Грузии в течение 2024 года, среди них около половины – это иранцы и иракцы, но есть также жители Британии, Соединенных Штатов Америки и Австралии. Отказывали же в убежище преимущественно жителям Ирана и Пакистана.

По поданным заявлениям грузинские правоохранители располагают пока что данными только за первое полугодие: 1641 прошение об убежище.