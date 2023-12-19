Вестник Кавказа

Грузия одобрила убежище только для 7,5% иностранцев

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году из Грузии больше всего было депортировано жителей Ирана и Ирака. В убежище грузинские власти чаще всего отказывали жителям Ирана и Пакистана. Среди получивших убежище в Грузии подавляющее большинство – жители Украины.

Согласно статистике грузинского МВД, из 1533 заявлений иностранных граждан на получение того или иного вида убежища в Грузии, рассмотренных в 2024 году, всего 115 были одобрены, в то время как 1418 – отклонены. Таким образом, всего 7,5% иностранцев, чьи документы изучали грузинские правоохранители, смогли остаться в Грузии в особом статусе.

Уточняется, что официальными беженцами в Грузии в прошлом году стали только 11 человек, из них большая часть – жители Ирана. Остальные 104 человек теперь имеют гуманитарный статус, подавляющее большинство – жители Украины.

При этом 363 иностранца не только получили отказ, но и были депортированы из Грузии в течение 2024 года, среди них около половины – это иранцы и иракцы, но есть также жители Британии, Соединенных Штатов Америки и Австралии. Отказывали же в убежище  преимущественно жителям Ирана и Пакистана.

По поданным заявлениям грузинские правоохранители располагают пока что данными только за первое полугодие: 1641 прошение об убежище.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике

Мигранты из Ближнего Востока нелегально трудились в Нальчике

Кобахидзе назвал сроки возвращения мигрантов в Грузию

Кобахидзе назвал сроки возвращения мигрантов в Грузию

Прогноз: к 2035 году в Армении останется 2 млн человек

Прогноз: к 2035 году в Армении останется 2 млн человек

Мужчина задержан за подделку миграционного документа в аэропорту Махачкалы

Мужчина задержан за подделку миграционного документа в аэропорту Махачкалы

В одном из вузов Дагестана сирийцам помогали мигрировать в ЕС

В одном из вузов Дагестана сирийцам помогали мигрировать в ЕС

Как будут бороться с незаконными мигрантами в РФ

Как будут бороться с незаконными мигрантами в РФ

Мигранты из Карабаха уезжают из Армении - не вернулись 7825 человек

Мигранты из Карабаха уезжают из Армении - не вернулись 7825 человек

Мигранты из Карабаха покидают Армению из-за бедности и безработицы

Мигранты из Карабаха покидают Армению из-за бедности и безработицы

Грузия и Германия будут совместно бороться с незаконной миграцией

Грузия и Германия будут совместно бороться с незаконной миграцией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы