Вестник Кавказа

В Грузию въезжает больше людей, чем выезжает

В Грузию въезжает больше людей, чем выезжает
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии заявили, что в 2024 году число въезжающих в страну превысило число выезжающих. На первом месте по числу въездов находится Россия.

В 2024 году в Грузии зафиксировали 7 423 471 въезд иностранных граждан и 7 421 696 выездов, сообщает пресс-служба грузинского МВД.

Количество въезжающих в Грузию превысило число выезжающих из республики в 2024 году на 1 775 человек. Число въездов по сравнению с 2023 годом возросло на 3,7%, а выездов – на 3,8%.

При этом число оставшихся в 2024 году по сравнению с показателями 2023 года упало на 77%. Лидерами по количеству въездов являются Россия, Турция и Армения.

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