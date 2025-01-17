Вестник Кавказа

Власти Грузии прогнозируют 10% рост экономики в 2025 году

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия может достигнуть 10-процентный рост экономики в текущем году. Соответствующий прогноз озвучил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Экономический рост Грузии может превысить 10% в 2025 году, считает премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он передал, что в 2024 году экономический рост в Грузии составил 9%, а в 2023 году – 7,8%, что говорит о положительной динамике.

"Абсолютно реально, что в этом году темпы роста экономики превысят 10%. Остальное будет зависеть от многих вещей, в том числе региональных процессов"

- Ираклий Кобахидзе

МВФ прогнозирует, что экономической рост в республике в 2025 году будет около 6%, но, со слов Ираклия Кобахидзе, реальные показатели обычно превышают прогнозы организации.

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