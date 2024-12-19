Вестник Кавказа

Грузия презентовала Еврокомиссии трехлетнюю программу реформ в экономике

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии подготовили программу реформ в экономике в соответствии с методикой, разработанной Еврокомиссией. Республика начала его готовить после того, как обзавелась статусом кандидата в ЕС.

Грузия направила в Еврокомиссию программу экономических реформ, рассчитанную на 2025-2027 годы. Об этом сказано в сообщении Минфина страны.

Программа включает в себя среднесрочный план микроэкономических и фискальных параметров.

Напомним, в конце 2023 года, когда Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС, власти республики начали осуществлять подготовку программы реформ в экономике по методике, которая была разработана Еврокомиссией для стран-кандидатов.

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