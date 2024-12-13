Европа разочаровалась в Грузии

Лидеры ЕС выразили сожаление с курсом Грузии. Они готовы поддержать устремления грузинского народа, если Тбилиси изменит курс.

По итогам Брюссельского саммита лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом грузинского руководства, сказано в итоговом документе встречи.

В заявлении сказано, что Евросовет выражает обеспокоенность в отношении курса действий правительства Грузии и сожалеет о решении приостановить процесс вступления страны.

При этом в документе не говорится о призывах ввести против Тбилиси ограничения.

Лидеры ЕС выразили готовность поддержать устремления народа Грузии и путь страны к вступлению в Союз, если Тбилиси изменит свой курс.