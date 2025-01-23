Вестник Кавказа

Президент Ирана встретился с помощником президента Азербайджана

Президент Ирана встретился с помощником президента Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидера Ирана Пезешкиана пригласили посетить Азербайджан. Приветствия и приглашение передал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел встречу с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым, сообщает посольство Азербайджана в исламской республике. 

Сообщается, что в рамках встречи Хикмет Гаджиев передал лидеру Ирана приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пезешкиан также получил приглашение посетить Азербайджан. 

Президент Ирана поблагодарил посланника Баку за приветствие и приглашение, а также направил ответные приветствия президенту Азербайджана.

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