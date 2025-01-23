Президент Ирана встретился с помощником президента Азербайджана

Лидера Ирана Пезешкиана пригласили посетить Азербайджан. Приветствия и приглашение передал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел встречу с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым, сообщает посольство Азербайджана в исламской республике.
Сообщается, что в рамках встречи Хикмет Гаджиев передал лидеру Ирана приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пезешкиан также получил приглашение посетить Азербайджан.
Президент Ирана поблагодарил посланника Баку за приветствие и приглашение, а также направил ответные приветствия президенту Азербайджана.