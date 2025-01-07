Азербайджан поможет Ирану с терминалом в Астаре

Азербайджан и Иран заключили документ о сотрудничестве в рамках расширения потенциала МТК "Север-Юг". Он утвердил генплан терминала в иранской Астаре, его сроки строительства и решил вопрос эксплуатации.

План стратегического сотрудничества по реализации контракта на строительство и эксплуатацию иранского терминала Астара подписали главы железных дорог Азербайджана и Ирана. Это позволит расширить потенциал МТК "Север-Юг", передали в АЖД.

Документ подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и руководитель "Иранских железных дорог" Джаббар Али Закери Сардруди в Тегеране на совместном заседании.

Терминалы Астары в Иране сделают возможным быстрее и эффективнее увеличить объемы погрузки товаров на транспортные средства, идущие по коридору "Север-Юг". Кроме того, это улучшит инфраструктуру Азербайджана и Исламской республики и торговлю в регионе.

Напомним, что протяженность МТК "Север-Юг" составляет 7,2 тыс км.

Ирану нужен Азербайджан

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил, почему Иран обратился к азербайджанским железнодорожникам за помощью в расширении грузового терминала в своей Астаре.

"Дело в том, что иранское руководство признает, что в этой местности Азербайджан намного лучше осведомлен о нюансах работы с железнодорожной инфраструктурой. Азербайджанские железные дороги имеют и опыт, и возможности для эффективного совершенствования транспортных объектов на ирано-азербайджанской границе, входящий в состав МТК "Север-Юг". Ирану не нужно проводить дополнительные собственные исследования, так как он может обратиться к АЖД и быть уверенным в качестве всех работ", - прежде всего сказал Фархад Ибрагимов.

"Также Иран преследует цель укрепления взаимоотношений с Азербайджаном. Известно, что отношения между Баку и Тегераном долгое время были неустойчивыми, есть потребность в их стабилизации – и подобного рода проектами Азербайджан и Иран создают дополнительные позитивные связи. Я уверен, что между Азербайджаном и Ираном будет все меньше и меньше противоречий при расширении аналогичного сотрудничества в экономике и строительстве инфраструктуры", - подчеркнул преподаватель РУДН.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы "Север-Юг" был как можно скорее запущен на 100%, и Иран предлагает ему совместную работу именно по этому проекту, исходя из не только экономического, но и политического прагматизма, который ведет к позитивному пересмотру ирано-азербайджанских отношений. Также надо сказать, что Иран проявляет доверие азербайджанской стороне, что является очень показательным. Известно, что Иран не проявляет особого доверия ни к кому, это очень замкнутое государство. А здесь мы видим, что возникает еще одна полоса взаимодействия с Азербайджаном, что повлияет на взгляды в отношении друг друга и отношения в целом", - ожидает Фархад Ибрагимов.

Азербайджан в "Север-Юге"

Востоковед напомнил, что Азербайджан – это связующее звено "Север-Юга" между Россией и Ираном и страна, первой завершившая все работы по реализации проекта. "Характерно, что в соглашении о стратегическом партнерстве Ирана и России упоминается роль Азербайджана, что показывает интерес и доверие обоих государств к Баку. В рамках "Север-Юга" Азербайджан играет очень значимую роль, ведь через него проходит кратчайший маршрут этого коридора. Соответственно, через Азербайджан доставки грузов будут совершаться гораздо быстрее, чем по восточной ветке и даже по Каспию", - уточнил он.

"Азербайджан не просто представляет свой маршрут как наиболее оптимальный, но и уже сделал все для того, чтобы "Север-Юг" заработал на полную мощность сразу же, как будет достроена железная дорога в Иране. В дальнейшем, я уверен, Азербайджан будет справляться со своей частью работы по "Север-Югу" максимально эффективно, потому у страны есть и экономическая, и политическая стабильность, и цель быть надежным партнером в бизнес-проектах. Действия республики подтверждают, что Азербайджан – та страна, на которую можно положиться, и в том числе это касается проекта "Север-Юга"", - заключил Фархад Ибрагимов.