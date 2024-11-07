Вестник Кавказа

Объем грузоперевозок по коридору Север-Юг в Азербайджане вырос почти на треть

Товарный поезд
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Коридор Север-Юг играет все более важную роль в транспортировке грузов через территорию Азербайджана. Объем перевозок грузов по транспортной артерии вырос почти на треть за год.

Транспортный коридор Север-Юг продолжает развиваться: железнодорожники Азербайджана отчитались о росте грузоперевозок по путям важной артерии на 28%. 

Сообщается, что по магистрали перевезли более 800 тыс тонн грузов. 

Отметим, что Азербайджан планирует модернизировать линию Сумгайыт-Ялама за более чем $130 млн.  

Важность коридора Север-Юг трудно переоценить, ведь он соединяет северную часть Европы и Россию с Индией и Ираном. Азербайджан в минувшем году договорился с Москвой о развитии маршрута путем модернизации железнодорожной инфраструктуры.

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