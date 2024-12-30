Вестник Кавказа

Назван объем перевезенных через Азербайджан грузов за прошлый год

Назван объем перевезенных через Азербайджан грузов за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузоперевозки через территорию Азербайджана показали рост количественных показателей за 2024 год. Транзит грузов по железным дорогам республики и вовсе стал рекордным.

Через территорию Азербайджана в 2024 году транспортировали почти 14,8 млн тонн грузов, об этом сообщил замминистра транспорта республики Рахман Гумматов. 

Отмечается, что грузовые перевозки показали рост на 1% по сравнению с 2023 годом, поездами за минувший год воспользовались на 21% больше пассажиров, чем в 2023 году. 

Эксперты также подсчитали загруженность вагонов. В среднем за сутки были загружены 375 вагонов. Суточный грузооборот железных дорог республики превысил 20 тыс тонн.

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