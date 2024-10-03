Вестник Кавказа

В Азербайджане запустят производство зарядных устройств для электрокаров

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Агдамском промышленном комплексе планируется запустить производство зарядных устройств для электромобилей. Подобное производство станет первым в республике.

В Азербайджане будет запущено первое производство зарядных устройств для электромобилей. 

Сообщается, что производство запустит компания "EEL electronics", которая базируется в Агдамском промышленном парке. Фирма ранее выпускала панели управления и розетки. 

По словам техдиректора компании Руслана Шихалиева, новые проекты компании позволят дать работу 70-80 человек. 

Отмечается, что произведенное компанией оборудование пойдет на экспорт, передает Trend. 

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