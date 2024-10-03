В Азербайджане запустят производство зарядных устройств для электрокаров

В Агдамском промышленном комплексе планируется запустить производство зарядных устройств для электромобилей. Подобное производство станет первым в республике.
В Азербайджане будет запущено первое производство зарядных устройств для электромобилей.
Сообщается, что производство запустит компания "EEL electronics", которая базируется в Агдамском промышленном парке. Фирма ранее выпускала панели управления и розетки.
По словам техдиректора компании Руслана Шихалиева, новые проекты компании позволят дать работу 70-80 человек.
Отмечается, что произведенное компанией оборудование пойдет на экспорт, передает Trend.