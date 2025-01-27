Вестник Кавказа

Санаториев премиум-класса в Кисловодске станет больше

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Кисловодска намерены увеличить поток туристов в город. Планируется, что это произойдет благодаря созданию новых элитных санаториев за счет средств инвесторов.

В Кисловодске планируют увеличить число санаториев премиум-класса, чтобы привлечь больше туристов, рассказал глава города Евгений Моисеев.

"Костяком Кавминвод являются санатории. Важно, что инвесторы, которые сегодня к нам приходят, хотят строить санатории, в основном в премиальном сегменте. Туристы, которые раньше ездили в другие страны, хотят отдыхать в средствах размещения категории 4* и 5*"

- Евгений Моисеев

Сейчас премиальный сегмент становится обыденностью, хотя раньше это было уникальным предложением ведомственных санаториев, передал мэр Кисловодска. При этом основой туристической отрасли города продолжают быть профсоюзные здравницы, не имеющие средств на развитие.

Он напомнил, что за 2024 свыше 515 тыс туристов провели отпуск в санаториях Кисловодска, еще 613 тыс человек выбрали отдых в частном секторе. С его слов, это важный показатель для развития.

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