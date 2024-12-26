В больницу в Ессентуках доставили 12 детей с отравлением

В медицинское учреждение Ессентуков доставили 12 детей с симптомами отравления. Состояние детей средней тяжести.
В Ессентуках медицинскую помощь оказали группе детей из Белгородской области, которые пожаловались на симптомы отравления.
Как сообщили в минздраве Ставрополья, в медицинское учреждение курортного города доставили 12 детей. Медики выявили у несовершеннолетних норовирусную инфекцию.
Состояние поступивших в больницу детей оценивается как среднетяжелое.
Ранее появилась информация о госпитализации группы юных спортсменов из Белгородской области, которые прибыли на отдых в Ессентуки. Происшествием занимается прокуратура региона.