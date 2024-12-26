Вестник Кавказа

В больницу в Ессентуках доставили 12 детей с отравлением

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В медицинское учреждение Ессентуков доставили 12 детей с симптомами отравления. Состояние детей средней тяжести.

В Ессентуках медицинскую помощь оказали группе детей из Белгородской области, которые пожаловались на симптомы отравления. 

Как сообщили в минздраве Ставрополья, в медицинское учреждение курортного города доставили 12 детей. Медики выявили у несовершеннолетних норовирусную инфекцию. 

Состояние поступивших в больницу детей оценивается как среднетяжелое.   

Ранее появилась информация о госпитализации группы юных спортсменов из Белгородской области, которые прибыли на отдых в Ессентуки. Происшествием занимается прокуратура региона.

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