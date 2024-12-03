Вестник Кавказа

Ессентуки снова остались без света из-за аварии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на электросетях оставила без света часть Ессентуков на Ставрополье. Электричество вернется в дома местных жителей после 14:00.

Часть жителей Ессентуков на Ставрополье лишилась света из-за аварии на электросетях, рассказали в мэрии.

«6 декабря произошло аварийное отключение района "Золотушка", ул. Предгорная, ул. Иглина, ул. Королева и др. На место выехала аварийная бригада предгорных электросетей»

- мэрия Ессентуков

Света также нет еще на нескольких улицах города. Точные причины еще предстоит выяснить специалистам.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в 14:00, добавили в мэрии Ессентуков

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