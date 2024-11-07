Вестник Кавказа

Электросети Ессентуков обновят к 2027 году

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье проведут масштабную реконструкцию линий электроснабжения. Она коснется Ессентуков и части поселков в Предгорном районе.

На линиях электроснабжения в Ессентуках проведут реконструкцию до 2027 года. Ее проведут вместе компанией «Россети», рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

«До конца года мы должны реализовать краткосрочный план по стабилизации энергоснабжения города. Для этого специалисты проводят работы на подстанциях, чтобы повысить их надежность. Долгосрочный план на 2025-2027 годы, предусматривающий реконструкцию питающих линий, будем выполнять совместно с компанией «Россети»

- Владимир Владимиров

Обновление электросетей затронет не только Ессентуки, но несколько населенных пунктов Предгорного района Ставрополья.

Вскоре Минэнерго края обнародует план реконструкции для ознакомления населения.

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