Авария отключила отопление в Ессентуках

Несколько жилых домов и соцобъектов в Ессентуках остались без отопления. Роддом и больницу решили подключить к резервным источникам питания. В многоэтажки тепло скоро вернется.

Последствия коммунальной аварии в Ессентуках продолжают устранять специалисты. Местным жителям обещают вернуть тепло в скором времени, рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

«Взял на контроль ситуацию в Ессентуках, где произошли аварии на объектах электро- и теплоснабжения. Важные объекты, включая больницу и роддом, запитали от резервных источников»

- Владимир Владимиров

На объектах социальной инфраструктуры, где авария на теплосетях произошла накануне, батареи снова стали горячими. Скоро тепло придет и в жилые дома.

Напомним, что накануне авария оставила без отопления 56 домов в Ессентуках. В тот же день в большинство из них вернули тепло.

Сегодня ночью произошла еще одна авария на электросетях. Сколько человек осталось без света не уточняется.