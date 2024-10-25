Фейковый полицейский избил и ограбил мужчину в Ессентуках

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении фейкового сотрудника полиции. Он избил и ограбил местного жителя.

В Ессентуках задержали лжеполицейского, избившего и ограбившего местного жителя. Об этом рассказали в управлении МВД по Ставропольскому краю.

"В дежурную часть ОМВД по городу Ессентуки обратился 41-летний местный житель и сообщил, что на улице к нему обратился неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил предъявить документы, а после сообщил, что необходимо проследовать за ним"

– пресс-служба управления

После этого фейковый сотрудник правоохранительных органов вывез мужчину за город. Там он силой забрал у него телефон, ударив несколько раз по лицу. После этого подозреваемый воспользовался онлайн-банком и оформил кредит на 24 тыс рублей. Затем он перевел эти деньги на свой счет.

Полицейские установили личность лжеправоохранителя. Им оказался 23-летний житель станицы Суворовской. Мужчину отвезли в отделение, где он сознался в содеянном.

По факту грабежа завели уголовное дело.