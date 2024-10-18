Мужчине дали срок за жестокое обращение с собакой на Ставрополье

Житель Ставрополье проведет ближайшие 3 года в колонии. Он получил срок за попытку убить собаку.
В Ставропольском крае вынесли приговор 38-летнему жителю Ессентуков, пытавшемуся убить собаку. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
"Он признан виновным по ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животными), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 (покушение на кражу с банковского счета) УК РФ"
– пресс-служба прокуратуры
Суд постановил, что ближайшие 3 года и 4 месяца ему предстоит провести в колонии строгого режима.
Установлено, что этой весной мужчина поджег будку с собакой. Предварительно он заблокировал выход из будки с помощью одеяла, чтобы животное не смогло выбраться из ловушки. У собаки диагностировали множественные ожоги.