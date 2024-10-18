Вестник Кавказа

Мужчине дали срок за жестокое обращение с собакой на Ставрополье

Мужчине дали срок за жестокое обращение с собакой на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ставрополье проведет ближайшие 3 года в колонии. Он получил срок за попытку убить собаку.

В Ставропольском крае вынесли приговор 38-летнему жителю Ессентуков, пытавшемуся убить собаку. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"Он признан виновным по ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животными), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 (покушение на кражу с банковского счета) УК РФ"

– пресс-служба прокуратуры

Суд постановил, что ближайшие 3 года и 4 месяца ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Установлено, что этой весной мужчина поджег будку с собакой. Предварительно он заблокировал выход из будки с помощью одеяла, чтобы животное не смогло выбраться из ловушки. У собаки диагностировали множественные ожоги.


 

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