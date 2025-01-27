Вестник Кавказа

Зимние пляжи Сочи проработают до начала мая

Зимние пляжи Сочи проработают до начала мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Сочи рассказал о сроках работы зимних пляжей в городе, пользующихся большой популярностью. Они будут открыты до 1 мая 2025 года.

Зимние пляжи в Сочи будут открыты для посещения до 1 мая 2025 года, рассказал галва города Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что они имеют большую популярность как у путешественников, так и местных жителей. За 3 предыдущих месяца инфраструктурой на побережье Черного моря уже воспользовались 500 тыс человек.

"Это прекрасная возможность для семейного отдыха на свежем воздухе и оздоровления, которая создана во всех районах сочинского побережья"

- Андрей Прошунин

Напомним, что сейчас в Сочи проводят реставрацию исторического санатория "Волна". Работы завершены на 79%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1460 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи усилило контроль за ситуацией с мазутом в Черном море

Сочи усилило контроль за ситуацией с мазутом в Черном море

Дно Черного моря в Анапе очищено от мазута

Дно Черного моря в Анапе очищено от мазута

Почти 180 тыс тонн нефтепродуктов собрали в Черном море

Почти 180 тыс тонн нефтепродуктов собрали в Черном море

Пожар в Сочи: огонь на горе Кума потушен

Пожар в Сочи: огонь на горе Кума потушен

Пожар на горе Кума в Сочи локализован

Пожар на горе Кума в Сочи локализован

Вице-премьер РФ призвал готовиться к пляжному сезону на Черном море

Вице-премьер РФ призвал готовиться к пляжному сезону на Черном море

Вертолеты сбросили на лесной пожар в Сочи 35 т воды

Вертолеты сбросили на лесной пожар в Сочи 35 т воды

Гостиница горела в центре Краснодара

Гостиница горела в центре Краснодара

Повторные выбросы мазута обнаружили в Анапе

Повторные выбросы мазута обнаружили в Анапе

Лавинная опасность сохраняется в Адыгее и на Кубани до 3 февраля

Лавинная опасность сохраняется в Адыгее и на Кубани до 3 февраля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы