Зимние пляжи Сочи проработают до начала мая

Мэр Сочи рассказал о сроках работы зимних пляжей в городе, пользующихся большой популярностью. Они будут открыты до 1 мая 2025 года.

Зимние пляжи в Сочи будут открыты для посещения до 1 мая 2025 года, рассказал галва города Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что они имеют большую популярность как у путешественников, так и местных жителей. За 3 предыдущих месяца инфраструктурой на побережье Черного моря уже воспользовались 500 тыс человек.

"Это прекрасная возможность для семейного отдыха на свежем воздухе и оздоровления, которая создана во всех районах сочинского побережья"

- Андрей Прошунин

Напомним, что сейчас в Сочи проводят реставрацию исторического санатория "Волна". Работы завершены на 79%.