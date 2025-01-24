Вестник Кавказа

Когда в Сочи завершится реконструкция исторического санатория?

Когда в Сочи завершится реконструкция исторического санатория?
© Фото: пресс-служба администрации Сочи
В Сочи продолжается реконструкция санатория "Волна". Все элементы здания будут сохранены. В санатории будет 290 номеров.

Работы по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения – санатория "Волна" – продолжаются, пишет пресс-служба мэрии города-курорта Сочи.

Отмечается, что в настоящее время реконструкция выполнены на 70%, полностью все строительные работы будут завершены в 2026 году. Восстановление и модернизация обойдутся в 14,5 млрд рублей.

В администрации подчеркнули, что все элементы здания реконструируют с сохранением их изначального исторического облика. После ремонта "емкость" санатория составит 290 номеров.

Сейчас на территории объекта выполнены все монолитные работы. Специалисты обустраивают кровлю здания и реставрируют фасады. Кроме того, благоустраивается парковая зона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Кубани потушили крупное лесное возгорание

На Кубани потушили крупное лесное возгорание

Ярмарка выходного дня возобновит свою деятельность в Геленджике

Ярмарка выходного дня возобновит свою деятельность в Геленджике

Россияне стали вдвое чаще бронировать отдых на Азовском море - АТОР

Россияне стали вдвое чаще бронировать отдых на Азовском море - АТОР

Лесной пожар на Кубани локализован

Лесной пожар на Кубани локализован

Подозреваемый в краже свыше 100 тыс тонн песка чиновник задержан на Кубани

Подозреваемый в краже свыше 100 тыс тонн песка чиновник задержан на Кубани

Лесной пожар тушат в Краснодарском крае

Лесной пожар тушат в Краснодарском крае

В Сочи появятся десятки новых отелей

В Сочи появятся десятки новых отелей

Мошенница забрала деньги и лишила отдыха жительницу Краснодара

Мошенница забрала деньги и лишила отдыха жительницу Краснодара

Парк &quot;Ривьера&quot; в Сочи обрел новые аттракционы

Парк "Ривьера" в Сочи обрел новые аттракционы

Ретропоезд в Абхазию: чем РЖД порадует туристов в 2025 году?

Ретропоезд в Абхазию: чем РЖД порадует туристов в 2025 году?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы