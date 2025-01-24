Когда в Сочи завершится реконструкция исторического санатория?

В Сочи продолжается реконструкция санатория "Волна". Все элементы здания будут сохранены. В санатории будет 290 номеров.

Работы по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения – санатория "Волна" – продолжаются, пишет пресс-служба мэрии города-курорта Сочи.

Отмечается, что в настоящее время реконструкция выполнены на 70%, полностью все строительные работы будут завершены в 2026 году. Восстановление и модернизация обойдутся в 14,5 млрд рублей.

В администрации подчеркнули, что все элементы здания реконструируют с сохранением их изначального исторического облика. После ремонта "емкость" санатория составит 290 номеров.

Сейчас на территории объекта выполнены все монолитные работы. Специалисты обустраивают кровлю здания и реставрируют фасады. Кроме того, благоустраивается парковая зона.