Новый терминал возведут в аэропорту Махачкалы

В Дагестане начнется строительства нового терминала аэропорта. Развитие инфраструктуры воздушной гавани будет продолжаться.
Глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов анонсировал начало строительства нового терминала махачкалинского аэропорта в 2025 году.
Он отметил, что новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов, его появление обусловлено значительным ростом пассажиропотока.
По словам Салавова, терминал решит проблему перегрузки аэропорта и улучшит качество обслуживания пассажиров. Параллельно с этим продолжается реконструкция гавани.
Министр подчеркнул, что в аэропорту прокладывается новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тыс м и шириной 45 м. Он добавил, что инфраструктура аэропорта продолжит развиваться.