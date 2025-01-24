Вестник Кавказа

Новый терминал возведут в аэропорту Махачкалы

Новый терминал возведут в аэропорту Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане начнется строительства нового терминала аэропорта. Развитие инфраструктуры воздушной гавани будет продолжаться.

Глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов анонсировал начало строительства нового терминала махачкалинского аэропорта в 2025 году.

Он отметил, что новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов, его появление обусловлено значительным ростом пассажиропотока.

По словам Салавова, терминал решит проблему перегрузки аэропорта и улучшит качество обслуживания пассажиров. Параллельно с этим продолжается реконструкция гавани.

Министр подчеркнул, что в аэропорту прокладывается новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тыс м и шириной 45 м. Он добавил, что инфраструктура аэропорта продолжит развиваться.

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