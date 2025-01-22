Меликов рассказал Путину о развитии Дагестана

В Москве прошла встреча Владимира Путина и Сергея Меликова. Глава Дагестана рассказал президенту о развитии республики.

Российский президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Меликов выразил благодарность главе государства за возможность встретиться, а также за визит в Дербент в 2023 году. Глава региона напомнил о встрече Путина с местной девочкой.

Говоря о Дагестане, Меликов заявил, что сегодня республика развивается со всей Россией. Он отметил, что промышленность в регионе в 2024 году увеличилась более чем на 6,5%, а сельское хозяйство – на более чем 7,5%.

Руководитель республики также подчеркнул, что сегодня в Дагестане заработная плата в среднем по экономике в номинальном выражении возросла на 15%. Меликов добавил, что она составляет свыше 40 тыс рублей.

Глава Дагестана уточнил, что зарплата в реальном выражении выросла на 4,1-4,2%. Он также сказал, что ведется большая работа по выводу из серых схем местных предпринимателей, которые работают в различных сферах.

Помимо этого, Меликов сообщил, что объем инвестиций за 9 месяцев увеличился примерно на 16%, а индекс роста экономики – более 100%. Он отметил, что Дагестан за 2024 год исполнил бюджет на 97,6% и занимает 14-е место среди субъектов страны.

Кроме того, глава региона рассказал о развитии туризма. По его словам, Дагестан в прошлом году посетило 1,9 млн туристов. Меликов также рассказал о реализации программы "Пять морей и озеро Байкал" и строительстве 28 гостиниц.

Меликов заявил, что за 2 года в Дагестане создано порядка 3 тыс рабочих мест. Он поделился достижениями республики в агропромышленном комплексе. Так, руководитель сообщил о закладке в 2024 году самого большого в стране фундучного сада.

Глава также упомянул развитие виноградарства. Меликов сказал, что за прошедший год в республике было собрано более 300 тыс т винограда. В свою очередь, Путин отметил, что свыше 42% от всего производства винограда в России приходится на Дагестан.