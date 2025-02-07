Вестник Кавказа

Под Анапой со дна подняли около 170 мешков с мазутом

Под Анапой со дна подняли около 170 мешков с мазутом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе Анапы проводятся работы по очистке дна от загрязнений мазутом. Спасатели подняли почти 170 мешков с нефтепродуктами.

На Кубани продолжаются работы по уборке мазута. За 14 февраля спасатели подняли со дна моря 169 мешков с мазутом, передает оперштаб. 

"14 февраля группа специалистов совершила 17 парных спусков продолжительностью около 1 часа. Всего со дна моря за день подняли на поверхность 169 мешков с мазутом"

– оперштаб

В работе активно применялся кран с электрической лебедкой. Также в операции принимала участие баржа "Пикник", на борту которой находится подъемный кран. 

Напомним, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Крушение танкеров спровоцировало выброс мазута, который стал причиной загрязнения черноморского побережья.

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