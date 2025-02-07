Сорбент из вулканических пород поможет очищать пляжи Кубани от мазута

В Краснодарском крае тестируют новую технологию очистки побережья от мазута. Специалисты начали использовать сорбент из вулканических пород, чтобы превращать фрагменты нефтепродуктов в мелкие камушки.

На пляжах Краснодарского края приступили к тестированию сорбента из вулканических пород для очистки песка от нефтепродуктов. Он должен устранять неприятный запах и меня формулу мазута, передали в местном оперштабе.

"Сорбент, который состоит из ионов вулканического происхождения, перемешивают с песком и загружают в установку "Грохот". Такая технология должна улучшить очистку грунта. Ее сейчас испытывают в станице Благовещенской"

- оперштаб Краснодарского края

Создатель технологии сообщает, что спустя 2-3 месяца обработанные частицы мазута становятся безопасными для человека. Сорбент превращает его в камушки, которые после можно утилизовать, а более мелкие фрагменты и вовсе станут лакомством для бактерий.