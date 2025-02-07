Вестник Кавказа

Сорбент из вулканических пород поможет очищать пляжи Кубани от мазута

Сорбент из вулканических пород поможет очищать пляжи Кубани от мазута
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В Краснодарском крае тестируют новую технологию очистки побережья от мазута. Специалисты начали использовать сорбент из вулканических пород, чтобы превращать фрагменты нефтепродуктов в мелкие камушки.

На пляжах Краснодарского края приступили к тестированию сорбента из вулканических пород для очистки песка от нефтепродуктов. Он должен устранять неприятный запах и меня формулу мазута, передали в местном оперштабе.

"Сорбент, который состоит из ионов вулканического происхождения, перемешивают с песком и загружают в установку "Грохот". Такая технология должна улучшить очистку грунта. Ее сейчас испытывают в станице Благовещенской"

- оперштаб Краснодарского края

Создатель технологии сообщает, что спустя 2-3 месяца обработанные частицы мазута становятся безопасными для человека. Сорбент превращает его в камушки, которые после можно утилизовать, а более мелкие фрагменты и вовсе станут лакомством для бактерий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стоимость аренды жилья для туристов подскочила в Краснодаре

Стоимость аренды жилья для туристов подскочила в Краснодаре

Крупное ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек

Крупное ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек

Еще 88 платных парковок появится в центре Сочи

Еще 88 платных парковок появится в центре Сочи

В Анапу привезли насос для откачки мазута с морского дна

В Анапу привезли насос для откачки мазута с морского дна

Темрюкский район пользуется спросом среди гастротуристов

Темрюкский район пользуется спросом среди гастротуристов

Мазут продолжают выявлять на пляжах Анапы

Мазут продолжают выявлять на пляжах Анапы

Новые аттракционы появятся в Сочи к лету

Новые аттракционы появятся в Сочи к лету

Сочи только что тряхнуло на 4

Сочи только что тряхнуло на 4

Мебельный цех горел в Краснодарском крае

Мебельный цех горел в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обнаружили мину времен войны

В Краснодарском крае обнаружили мину времен войны

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы