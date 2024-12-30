Вестник Кавказа

Оптовая торговля на Северном Кавказе превысила 1,5 трлн рублей

Оптовая торговля на Северном Кавказе превысила 1,5 трлн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Статистика оптовых продаж на Северном Кавказе за прошлый год показала рост, близкий к 11%, и общий итог в почти 1,6 трлн рублей. Лидер в оптовой торговле – Ставропольский край. Единственная республика, где оптовые продажи упали – Ингушетия.

Управление Федеральной службы госстатистики по СКФО опубликовало подсчеты данных по оптовой торговле на Северном Кавказе за прошлый год. Общий рост оптовых продаж вырос почти на 11%, приблизившись к 1,6 трлн рублей.

60% от этой суммы – более 990 млрд рублей – составила в 2024 году оптовая торговля в Ставропольском крае.

Второе место в статистике с почти 252 млрд рублей занял Дагестан.

Все остальные республики СКФО также выросли, хотя и с более скромными суммарными показателями. Единственное исключение – Ингушетия, где оптовые продажи упали за год на 15,4%.

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